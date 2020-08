Une retraite dorée pour Luis Suarez?

Luis Suarez pourrait prendre une destination étonnante dans les prochaines semaines.

Luis Suarez va-t-il quitter le FC Barcelone à la fin de cette saison? D'après Bein Sports c'est une possibilité. L'attaquant utuguayen, qui a dernièrement affirmé vouloir rester au Barça, pourrait réfléchir à deux fois à une offre de Al Arabi.

Un élement pourrait être le déclencheur de ce transfert: l'arrivée au club catalan de Lautaro Martinez, actuellement à l'Inter. Agé de 33 ans, Suarez voudrait dès lors assurer ses arrières et son futur et ne serait plus contre un transfert d'après le site Beinsports.com.

Al Arabi est le club actuel de Hamdi Harbaoui.