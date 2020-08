🎥 La vidéo de Ter-Stegen et Messi qui caractérise le mal-être du Barça

C'est l'image qui a fait le tour de la toile à l'issue de la défaite du Barça contre le Bayern.

La vidéo parle d'elle-même. On y voit Ter-Stegen et Messi le regard vide dans le vestiaire du Barça à la mi-temps de la rencontre entre Barcelone et le Bayern. Les Bavarois menaient déjà 1-4 à la pause. La situation au Barça semble plus que préoccupante.

Après une saison sans trophées et un noyau qui devient vieillissant, les dirigeants des Blaugranas vont devoir prendre des décisions fortes afin de remettre le club sur les bons rails.