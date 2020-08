🎥 Les joueurs d'OHL ne digèrent pas l'erreur d'arbitrage: "Peut-être que le VAR est encore en quarantaine"

C'est le tournant du match, même s'il s'est déroulé dans les dernières secondes de la rencontre entre le KRC Genk et OHL. L'arbitre de la rencontre a tout simplement oublié un penalty pour les hommes de Marc Brys.

Les dernières secondes de la rencontre entre Genk et OHL ont été crispantes. Myny, qui s'en allait au but, est mis à terre par Maehle. L'arbitre de la rencontre ne dit rien, le VAR non plus et les Louvanistes se sentent lésés.

"C'est penalty", affirme Thibault Vlietinck au micro de Eleven Sports. "Myny est mis au sol, je ne sais pas où était le VAR, peut-être en quarantaine", a conclut le joueur prêté par le Club de Bruges.

Le son de cloche était le même chez Myny, la "victime" de la faute. "Je suis clairement poussé par Maehle, pour moi c'est penalty à 100%. Le VAR aurait dû voir cette faute".

Voici la faute en question. Chacun se fera sa propre opinion.