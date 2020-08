Anderlecht sur le point de vendre un excédentaire aux Pays-Bas

L'opération "grande lessive" bat son plein à Anderlecht. Un attaquant pourrait bientôt quitter le club pour rejoindre la Eredivisie.

Selon Omroep West, ADO La Haye serait intéressée par Mohammed Dauda. L'attaquant ghanéen n'est plus du tout dans les plans de Vincent Kompany et il a été prêté à Esjberg la saison dernière. Il a encore un contrat d'un an avec les Mauves.

ADO pourrait trouver un accord global pour deux joueurs car Luka Adzic suscite également l'intérêt du club néerlandais. Ceci-dit, le Serbe a un gros contrat avec Anderlecht et ses exigences financières pourraient refroidir les dirigeants du club de La Haye.