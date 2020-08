Kevin De Bruyne élu joueur de la saison en Premier League

Kevin De Bruyne a été élu joueur de la saison en Premier League. Un couronnement pour sa meilleure saison. Le meneur de jeu de City a marqué 13 buts et distillé 20 passes décisives. Avec les Skyblues, il a terminé à la deuxième place et a remporté la Coupe de la Ligue cette saison.

De Bruyne devance le trio de Liverpool Jordan Henderson, Sadio Mane et Trent Alexander-Arnold. Danny Ings, Nick Pope et le meilleur buteur Jamie Vardy qui étaient nominés pour le prix.

