Lyon jubile et savoure : "C'est incroyable car on est clairement une surprise"

Ce samedi soir, l'Olympique Lyonnais a éliminé Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions (3-1).

Une semaine après avoir sorti la Juventus, l'Olympique Lyonnais a réussi un nouvel exploit en éliminant Manchester City. Les Gones affronteront le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions.

Lyon jubilait à l'issue de la rencontre. "Je suis fier de mes troupes et de mes joueurs. On croyait en nous, on savait qu'on n'était pas favoris comme on jouait une grosse équipe. On s'est qualifié en marquant trois buts et en en concédant qu'un seul. C'est dû à un état d'esprit collectif qui anime mes joueurs y crompris les rentrants, car Moussa Dembélé a marqué deux buts. C'était une déception pour lui de ne pas débuter. Je lui avait dit qu'il serait important. Le salut est venu du banc", a lâché Rudi Garcia.

Titulaire et buteur, Maxwel Cornet était également heureux. "C'est incroyable car on est clairement une surprise. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on nous attendait là. On a le droit de continuer à rêver et on va continuer à le faire. Déjà je pense que notre système nous a mis bien notamment le fait de jouer à 5 derrière (...) On savait qu'on aurait des opportunités. On a bien géré. On est très heureux d'avoir battu cette magnifique équipe de City. On mérite d'être là aujourd'hui. On joue au foot pour jouer des matches comme ceux-là. On est en 1/2 finale".

