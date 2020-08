A Anderlecht, les cartes sont enfin sur la table

Vincent Kompany entraîneur principal du Sporting d'Anderlecht, c'est tout sauf une surprise. Cette décision arrive seulement avec 15 mois de retard.

Ce 17 août 2020 sera une date marquante dans l'histoire du football belge. Vincent Kompany a pris sa retraite et il devient entraîneur du Sporting, de son Sporting. Cette décision, au timing improbable, est un soulagement pour tout le monde et peut être considérée comme étant le jour 1 du projet mis en place.

Cette décision arrive seulement....15 mois trop tard. Depuis l'arrivée de Kompany, il n'y a que des zones d'ombre sur le banc d'Anderlecht. Simon Davies a été la première marionnette, avec les mauvais résultats que l'on sait. Déjà à l'époque, les joueurs ne savaient plus trop vers qui se tourner: le coach officiel ou le coach officieux? Résultat: ben pas de résultat justement, puisque le début de saison des Mauves a été catastrophique.

Vercauteren est alors arrivé, et il y a eu un mieux sur le terrain, surtout en fin de saison. Mais Kompany continuait de diriger les choses en coulisses et était de toute façon la figure marquante du club depuis mai 2019. Ce n'était pas l'idéal pour Vercauteren.

Mais maintenant, les choses sont claires. Kompany est entraîneur principal, et il va avoir le loisir de donner à son Sporting la direction qu'il souhaite. Mais le revers de la médaille, c'est que dès à présent, il devra assumer la responsabilité de tout ce qu'il se passera sur la pelouse. Plus question de se cacher derrière un coach factice.

Les choses sont aussi claires pour les joueurs. Kompany n'est plus un joueur, ne rentre plus en ligne de compte dans la sélection et il va assumer une seule casquette. C'est pour lui le début d'une nouvelle carrière...qui commence juste avec 15 mois de retard.