Le but de "la délivrance" pour Landry Dimata

Les pépins physiques sont enfin derrière Landry Dimata et le but inscrit dimanche soir contre le STVV a une grande valeur symbolique pour l'attaquant du Sporting.

Avant le coup d'envoi de la saison, à Malines la semaine dernière, Landry Dimata n'avait plus porté le maillot d'Anderlecht en match officiel depuis un an et demi. Sa titularisation derrière les Casernes était donc une première forme de soulagement.

J'espère que c'est le déclic.

Son but de dimanche soir marque la deuxième étape de son retour au plus haut niveau. "Il y a eu énormément d'attente et marquer ce but pour moi, c'est une énorme délivrance", insiste l'attaquant du Sporting au micro d'Eleven.

"J'espère que c'est le déclic et que je suis enfin lancé", ajoute, optimiste, un Landry Dimata qui n'avait plus inscrit le moindre but depuis une victoire contre Waasland-Beveren, le 27 décembre... 2018!

😍 | @Dimss_L avec son premier goal depuis 20 mois ! 🙌2️⃣-0️⃣ #ANDSTV 🇧🇪 pic.twitter.com/fgkGnfTSOV — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 16, 2020