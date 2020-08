"Charleroi champion": le pronostic de Frank Berrier

Après deux petites journées de championnat, les surprises se sont succédées en Pro League. La Gantoise, Bruges et l'Antwerp, tous les trois dans le top 4 en fin de saison dernière, ont déjà perdu des plumes et Frank Berrier semble penser que c'est une tendance qui va se dégager.

Le Français voit même un champion de Belgique surprise se dégager à l'issue de ce championnat 2020-2021 et il le désigne déjà: le Sporting de Charleroi, l'un des seuls clubs (avec le Beerschot et l'éventuel vainqueur de Waasland-Standard) à avoir réussi une entrée en matière parfaite, avec deux victoires en deux matchs.

Plus les années passent et plus le championnat deviens serré.

Un champion surprise cette année. @Jupilerproleague@SportCharleroi