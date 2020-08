Liverpool prolonge un jeune talent prometteur

Dans cette optique, le club de Divock Origi a annoncé la prolongation du contrat de Neco WIlliams.

Ce jeune talent de 19 ans s'est engagé sur le long terme, jusqu'en 2025. L'arrière droit gallois évolue chez les Reds depuis l'âge de 8 ans : "J'apprends tous les jours auprès de joueurs comme Robertson et Trent. Le fait de recevoir leurs conseils et de voir ce qu'ils font fait de moi un meilleur joueur. Pour moi à l'heure actuelle, il n'y a pas de meilleur club où jouer", se réjouit le jeune homme.

Williams a déjà eu le loisir de goûter à la Premier League la saison dernière en jouant au total 229 minutes, en 6 rencontres. Il faisait également partie du groupe des Reds lors de la Coupe du Monde des Clubs FIFA.

"The future only starts now for me and I'm looking forward to it." ✊



After signing his new deal, @necowilliams01 sat down for a wide-ranging interview.



Enjoy the full transcript...