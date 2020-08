Officiel : John Obi Mikel fait son retour en Angleterre

Trois ans après son départ de Chelsea, John Obi Mikel fait son retour en Angleterre. Le Nigérian de 33 ans poursuivra sa carrière à Stoke City, après que son contrat avec Trabzonspor ait été rompu en mars.

À l'époque, le milieu défensif avait refusé de continuer à jouer, alors que l'Europe se confinait, ne trouvant pas normal que le championnat turc se poursuive dans une telle situation sanitaire. En conflit avec son club, le Nigérian avait privilégié la santé pour également éviter d'exposer sa propre famille.

Cinq mois après cette séparation compliquée, Obi Mikel va donc reprendre du service là où il a vécu les plus belles années de sa carrière : en Angleterre.

Le médian s'est engagé avec le club de Stoke City (Championship), qui a terminé quinzième du défunt championnat. Les Potters sont le troisième club anglais de Mikel après Chelsea et Middlesbrough.

