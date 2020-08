Agacé, Bernardo Silva répond avec humour aux fans de Liverpool

Après avoir présenté ses excuses aux supporters de Manchester City après l'élimination en quart de finale de la Ligue des champions, Bernardo Silva s’est adressé à ses détracteurs.

"À tous les supporters de Liverpool qui n'ont rien d'autre à faire que venir sur le compte d'un joueur de Man City, je suis aussi désolé pour vous, mais pour de mauvaises raisons... Pathétique... Allez célébrer vos titres, ou essayez de trouver un partenaire, buvez une bière avec un ami, lisez un livre... Il y a tant de choses à faire !", a lâché le Portugais agacé sur Twitter avant de retweeter à nouveau. "Je suppose que lire un livre était un peu trop pour vous... peut-être juste aller boire un verre."

And to all Liverpool fans that have nothing else to do than to come to a Man City player account, I’m also sorry for you but for the wrong reasons...😂 pathetic... go celebrate your titles, or try to find a partner, drink a beer with a friend, read a book...🤦🏻‍♂️ so many options!😅