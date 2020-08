Koulibaly se rapproche de son transfert tant attendu

Kalidou Koulibaly est plus proche d'un départ que jamais. Le défenseur sénégalais devrait quitter Naples dans les prochains jours, direction la Premier League.

Koulibaly est plus proche que jamais d'un transfert à Manchester United. Les Red Devils et Naples sont proches d'un accord d'après la Gazzetta Dello sport. Le club italien réclame 80 millions d'euros, pour le moment Manchester a proposé 70 millions. L'accord est donc très proche.

Kalidou Koulibaly est arrivé à Naples en provenance de Genk en juillet 2014 et a depuis fait son trou en Serie A au point d'être sur les tablettes des plus grands clubs européens. Il est donc maintenant prêt à passer un cap et à tenter d'aider Manchester United à retrouver le titre de champion.