🎥 Ronald Koeman : "Je ne sais pas si je dois convaincre Messi"

Lionel Messi va-t-il rester au Barça ? Beaucoup d'observateurs se posent la question après que la presse brésilienne ait fait savoir que l'international argentin avait décidé de quitter le club blaugrana cet été. Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du FC Barcelone a bien sûr été interrogé sur le cas de la Pulga.

"Je ne sais pas si je dois convaincre Messi. Il est le meilleur au monde et le meilleur du monde, tu le veux dans ton équipe, pas le contraire. Pour ma part, j'adorerais travailler avec Messi, il te gagne des matchs et je serai très heureux s'il veut rester. Il a un contrat, mais il faut lui parler, bien sûr", a fait savoir le Néerlandais lors de la conférence de presse. "Nous allons parler à plusieurs joueurs, dans le cas de Messi, j'espère qu'il continuera ici pendant plus d'années. (...) Je ne vais pas révéler des choses privées dont je vais parler avec les joueurs. Les décisions sont prises par moi. Messi a un contrat et est si important que je le veux dans mon équipe", a souligné Koeman.

🔊 @RonaldKoeman: "Messi is the best player in the world and you want him in your team, he wins games" pic.twitter.com/aubgJI93e4