Felice Mazzù: "Deinze fait partie des candidats au titre"

Ce vendredi, L'Union St-Gilloise débutera sa saison sur la pelouse de Deinze. L'occasion pour Felice Mazzù de retrouver enfin une rencontre officielle.

Felice Mazzù va donc enfin disputer sa première rencontre officielle à la tête de l'Union. La préparation a cependant été bonne pour l'ancien coach carolo, même si rien n'était simple: "Il n’a pas été simple de s’entraîner dans les règles imposées par les circonstances et les mesures de protection, mais tous les clubs ont été logés à la même enseigne. A l’évidence, les paramètres sont différents entre les matches d’avant-saison et le championnat qui commence", a annoncé Mazzù sur le site officiel du club.

Deinze fait partie des candidats au titre - Felice Mazzù

L'adversaire de cette première journée, ce sera Deinze. Bien que promu, le club est ambitieux et s'est attaché les services de plusieurs anciens joueurs de D1A: "C’est un club qui se trouve dans la continuité d’un parcours exceptionnel à l’étage inférieur, et qui a le vent en poupe d’autant que ses dirigeants sont ambitieux, comme en témoignent les transferts déjà réalisés, et ce n’est pas fini. Selon moi, Deinze fait partie des vrais candidats au titre, ce que peu de médias ont souligné jusqu’ici."

Mais pour affronter Deinze, Felice Mazzù a à sa dispisition un groupe et un noyau très large "Avoir un tel noyau peut effectivement compliquer le choix, mais ça fait partie intégrante du job de l’entraîneur. En ce qui me concerne, j’estime que c’est un avantage de travailler avec un noyau ou la concurrence existe à tous les niveaux, dans une ambiance de cohérence positive. Ce sera essentiel dans le contexte de cette D1B où, depuis sa création, la rivalité est forte avec comme conséquence la réussite immédiate en D1A de clubs comme l’Antwerp et le FC Malinois, voire le Beerschot qui vient de réaliser un 6 sur 6."