Le Bayern Munich rend hommage à Lyon : "On a eu de la chance dans les dix premières minutes"

L'affiche de la finale de la Ligue des Champions 2020 est désormais connue, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich.

Le Bayern Munich a validé son ticket pour la finale mercredi soir en battant l'Olympique Lyonnais (3-0). Malgré cette défaite plutôt large, les Gones ont réussi à embêter par moment la formation bavaroise.

À l'issue de la rencontre, Kinglsey Coman a rendu hommage aux Lyonnais. "Surpris (par l'OL), non. On savait que ce serait compliqué, ils ont des qualités. Ils ont joué leurs coups. Heureusement pour nous ils n'ont pas marqué et après c'était mieux pour nous et on a marqué. On a été efficace et c'est ce qui a fait la différence", a lâché le Français.

Son entraîneur, Hans-Dieter Flick, a lui aussi félicité les Gones. "Lyon est une super équipe, ils nous ont mis en danger. On a eu de la chance dans les dix premières minutes. Mais (Serge) Gnabry a été extraordinaire, c'est lui qui nous a soulagés en inscrivant un but magnifique. Il a beaucoup de qualité. Je suis convaincu qu'il n'a pas atteint encore son sommet. L'équipe a mérité d'arriver en finale. L'attaque de Lyon n'est pas moins forte que celle du PSG. On a perdu trop de ballons et peut-être moins bien défendu que d'habitude lors de la première période. Il faudra corriger ça. Il faut aussi se reposer et recharger les batteries pour gagner le titre dimanche", a conclu le coach allemand.