De Witte à propos du choix Bölöni : "Je le voulais depuis des années"

Gand a pris la décision jeudi : Jess Thorup a été remplacé par Laszlo Bölöni. Le Roumain de 67 ans a obtenu un contrat de deux ans. Cela a immédiatement déclenché une tempête de critiques de la part des supporters. Le Président Ivan De Witte a donné plus d'explications en conférence de presse.

Il n'a pas voulu en dire plus sur la démission de Jess Thorup. "Cette conférence de presse ne sert pas à parler du passé. C'est une décision qui a été prise la semaine dernière après le match. Cette décision était en train de mûrir depuis un certain temps. Mais beaucoup de ces choses se sont déroulées en interne et elles resteront ainsi."

"Les premiers contacts avec Laszlo datent de mardi après-midi. Donc toutes les autres informations sont fausses. Les décisions faciles sont les plus évidentes. Les décisions les plus difficiles le sont moins, mais je les ai prises après mûre réflexion. Nous tenons à remercier Jess Thorup".

Je voulais déjà Bölöni en 2013

Les critiques qui ont été formulées étaient principalement dues au fait que Bölöni jouait un jeu défensif du côté de l'Antwerp. "Une rupture de style ? Nous voulons associer le beau football aux résultats et dans le football, les résultats sont toujours la chose la plus importante. Laszlo travaille partout avec les moyens dont il dispose. Tout le monde oublie apparemment qu'il a apporté au Standard un beau et séduisant football."

D'ailleurs, De Witte le voulait depuis des années. En 2013, il y avait déjà des contacts et il s'est assis à table avec Bölöni pour une longue conversation. "Je le veux depuis longtemps. Qu'est-ce qui m'a attiré comme ça ? Son expertise. Sa connaissance du football lui-même. Il a de la perspicacité et cela m'a toujours attiré."