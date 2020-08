Italie: une promotion historique pour l'ancien club de David Okereke

Si l'Inter doit encore jouer sa finale d'Europa League, la saison 2019-2020 est définitivement bouclée en Italie. Ce sont Spezia et Frosinone, les deux derniers candidats à la montée en Serie A, qui ont refermé la saison, jeudi soir.

Spezia Calcio, l'ancien club du Brugeois David Okereke, avait gagné la rencontre aller par le plus petit écart (0-1), Frosinone a répondu jeudi soir (0-1). Mais ça ne suffit pas. Mieux classé à l'issue du championnat, Spezia rejoint Benevento et Crotone parmi les promus et accède pour la première fois de son histoire à la Serie A.

Spezia celebrate getting promoted to Serie A for the first time in their history tonight 🙌 pic.twitter.com/Ba8uWVJvXV