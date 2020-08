Annoncé sur le départ, Luis Suarez interpelle ses dirigeants

Depuis la débâcle subie en quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (2-8), rien ne va plus au FC Barcelone. D'ailleurs, les derniers bruits de couloir font état d'une future lessive sans précédent du côté du club blaugrana.

Ces derniers jours, la presse espagnole a fait savoir que le Barça se préparait à effectuer un énorme dégraissage cet été, quasiment tout l'effectif serait à vendre sauf quelques joueurs. Et Luis Suarez fait partie de ceux qui peuvent s'en aller. "On parle de certains noms donnés par le président, de changements qu'il peut y avoir, mais moi, personne ne m'a dit qu'on ne comptait pas sur moi", a lâché El Pistolero dans des propos relayés par El Pais. "Si c'est ce que veut le club, ça serait bien que la personne responsable m'en parle directement. C'est mieux de faire comme ça que de dire à la presse qu'ils souhaitent que je parte. Moi aussi je veux le meilleur pour le club et mon objectif est de rester, mais si au club ils estiment que je ne suis pas indispensable, je n'ai aucun problème à parler avec ceux qui décident", a ajouté l'Uruguayen.

Le buteur âgé de 33 ans souhaite rester. "J'accepte un statut de remplaçant, comme je l'ai toujours accepté. La concurrence est toujours bonne, et si le coach estime que je dois commencer sur le banc, je n'ai pas de problème avec ça et aider l'équipe dans ce rôle. Je peux encore apporter beaucoup à ce club", a souligné l'ancien joueur de Liverpool avant d'évoquer l'exemple du Real Madrid.

"Je me souviens que quand l'Ajax a éliminé le Real Madrid en Ligue des Champions, on disait que Kroos était fini, ils voulaient que Modric prenne sa retraite, que Ramos était un désastre, plus aucun joueur de chez eux n'était bon. Et l'année suivante, tout a été pour le mieux (titre de Liga, NDLR) et maintenant, ce sont des légendes. On sait que dans la défaite, on a tendance à tirer sur tout et tout le monde. Je pense qu'il manque un peu de cohérence, de patience, et surtout de mémoire", a conclu Luis Surez.