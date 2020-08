Kylian Mbappé va rendre hommage à Franck Ribéry en finale de la Ligue des champions

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain va affronter le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions. Dans le cadre d'une collaboration avec son équipementier Nike, Kylian Mbappé (21 ans, 36 matchs et 30 buts toutes compétitions confondues cette saison) va porter une paire de crampons signature de la gamme Mercurial, la Superfly 7 Elite Rosa FG. L'attaquant français va ainsi rendre hommage à Frank Ribéry.

"En 2008, mes parents ont économisé un trimestre pour m’offrir la première édition de la Mercurial Pink Panther portée par le grand Franck Ribéry. Je porterai la nouvelle version de ce modèle en finale de la Ligue des Champions", a tweeté Mbappé.

In 2008, my parents saved up for a quarter to offer me the first edition of the Mercurial Pink Panther worn by the great @FranckRibery



Now in 2020 I will be wearing the new version at the Champions League final.



🤜🏽🤛🏽 @NikeFootball pic.twitter.com/AVy53NbKDl