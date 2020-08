Le Bayern Munich a un plan pour contrer le Paris Saint-Germain

Hans-Dieter Flick a répondu à la presse à la veille de la finale de la Ligue des champions. Le coach du Bayern se méfie de la puissance offensive parisienne mais dit avoir un plan.

Le Bayern Munich ne semble pas craindre le Paris Saint-Germain. "Le PSG a beaucoup de qualités, elles ressemblent à celles du Barça. C'est une bonne équipe, avec des joueurs extraordinaires, et beaucoup de vitesse. Ça va être un match très intéressant. La défense fonctionne comme l'attaque, ils n'ont encaissé que cinq buts en Ligue des champions, avec des tops joueurs comme Thiago Silva et Marquinhos au milieu qui a une qualité énorme. Nous avons un plan et un projet et j'espère que nous réussirons à les appliquer", a lâché Hans-Dieter Flick.

Le technicien allemand a ensuite expliqué comment il allait défendre face au champion de France. "Nous devons mettre de la pression sur le ballon, et notre jeu, c'est d'être positionné haut, avec de l'espace dans le dos de la défense. C'est important de fermer les lignes de passes, ne pas offrir d'espaces. Mais sur les dix derniers mois, nous avons toujours imposé notre philosophie et c'était la clé du succès, donc on ne va pas changer grand-chose. On a de la qualité, on met de l'intensité, du plaisir, et c'est important pour gagner. On a joué contre les meilleurs, tous les joueurs sont prêts à tout donner et demain sera un match spécial, on peut être couronnés", a conclu le coach du Bayern Munich.