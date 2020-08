Même à dix, Charleroi n'a rien laissé à OHL: "On sent que c'est une équipe qui joue le haut"

Après une bonne prestation contre Genk, OHL a fait douter Charleroi pendant trente minutes. Mais les Zèbres, plus expérimentés et plus efficaces, ont fini par émerger.

Pourtant les Louvanistes, sonnés par le bon début de match du Sporting, ont très bien réagi. Ils ont même pris le contrôle de la rencontre pendant une trentaine de minutes et sont revenus au score avant la pause.

L'expérience carolo

Mais Charleroi a repris sa marche en avant au retour des vestiaires. "Je crois qu'ils ont été surpris par notre dispositif tactique. Mais ils ont dû régler certains choses pendant la pause et, à 1-2, c’est devenu très compliqué pour nous", confirme Xavier Mercier.

"On sent que c’est une équipe qui joue le haut de classement", ajoute le Français, buteur samedi, mais forcé de reconnaître que, même en supériorité numérique, les Louvanistes n’ont jamais vraiment pu inquiéter Charleroi. "Ils sont passés en 4-4-1 et on a vu qu’ils pouvaient miser sur leur expérience. Ils sont, en plus, très efficaces sur les contres. Nous, on est novices à ce niveau, et sur ce match ça s’est ressenti."

L'absence de Thomas Henry

D’autant que les Louvanistes ne sont pas épargnés par les blessures depuis le début de saison et que leur meilleur buteur manquait à l’appel, samedi soir: "L’absence de Thomas Henry? Forcément, ça joue. Parce qu’il a un style particulier et qu’il est très important pour l’équipe. On espère qu’il reviendra vite, mais il faut savoir jouer sans lui, parce que ça arrivera sans doute encore", conclut le numéro 10 d’OHL.