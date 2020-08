Nasser Al-Khelaïfi : "Promis, on va gagner la Ligue des champions"

Le président du Paris Saint-Germain était bien entendu déçu après la défaite de son équipe en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich ce dimanche soir (1-0). Néanmoins, le dirigeant parisien reste ambitieux et veut soulever un jour la coupe aux grandes oreilles.

Nasser Al-Khelaïfi était très déçu mais le président du PSG a promis que son équipe allait remporter la Ligue des champions. "On est triste, on n'oublie pas qu'on a fait de belles choses cette saison. Dans la finale on perd 1-0 mais on peut marquer 2-3 buts. C'était très serré. Je suis très fier de mes joueurs, on a fait une grande saison, un grand tournoi ici. On avait tout pour gagner mais c'est le football. On va travailler pour gagner la saison prochaine. Ce soir on y croit plus qu'avant. Promis on va gagner la Ligue des champions", a-t-il expliqué au micro de RMC Sport.

"Les joueurs, honnêtement, tout le monde sort la tête haute. Ils ont créé quelque chose. On a joué contre le grand Bayern, ce n'est pas rien. C'est une des meilleures équipes au monde. On a perdu 1-0. C'est le foot. Il faut améliorer des petits détails. Nous c'est notre première finale, le Bayern sa onzième."