Ben Chilwell va donc bel et bien quitter Leicester

Ben Chilwell va donc quitter Tielemans, Praet et Leicester. Le latéral gauche va, selon The Telegraph, signer à Chelsea dans les prochains jours.

Les derniers doutes à propos de sa blessure ont été balayés et les Blues vont payer 50 millions de Lives pour l'international anglais de 23 ans.

Pur produit de l'école des jeunes de Leicester, Chilwell sort de la meilleure saison de sa carrière. Il va signer un contrat de 4 ans avec les Blues et devrait être remplacé dans l'effectif des Foxes par Tagliafico, l'Argentin de l'Ajax d'Amsterdam.

Update on Ben Chilwell and Chelsea. £50m deal agreed with #lcfc and Chelsea have no long-term concerns with the heel injury, so the move should be completed in the next 3 days. Chilwell will sign a five-year contract #cfc