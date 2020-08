La sélection des Three Lions, future adversaire des Diables

Si l'Angleterre n'affrontera pas les Diables en septembre, les Three Lions font également partie du groupe de la Belgique en Nations League. Les Anglais débuteront en Islande, le 5 septembre, avant de se déplacer au Danemark, le 8.

Et Gareth Southgate a révélé les noms des 24 joueurs retenus pour ces deux rencontres. Avec trois nouveaux venus: le Cityzen Phil Foden, le Red Devil Mason Greenwood et le médian de Leeds Kalvin Philipps.

Here is your first #ThreeLions squad of the year! 🙌



Gareth Southgate has named a 24-man squad for next month’s #NationsLeague games against Iceland and Denmark.