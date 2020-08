Michael Krmenčík, rentrée presque gagnante

Michael Krmenčík a réussi son entrée contre le Beerschot. Ses belles 20 minutes auraient pu changer le cours du match.

S'il n'a toujours pas marqué le moindre but en rencontre officielle depuis son arrivée au Club de Bruges, Krmenčík a certainement livré sa meilleure prestation depuis longtemps ce dimanche contre le Beerschot.

Le Tchèque est très bien rentré dans sa rencontre, et pendant un peu plus de 20 minutes arrêts de jeu compris, il a été un danger permanent, se créant au passage les plus belles occasions de son équipe, mais il est tombé sur un Vanhamel en état de grâce.

Cette rentrée presque gagnante est une très bonne nouvelle pour Clement car son équipe est à la recherche de son allant offensif depuis le début de la saison. Quatre buts en quatre rencontres (en comptant la finale contre l'Antwerp), c'est peu surtout quand on sait que ces buts ont tous été marqués contre Eupen et que donc l'attaque des Gazelles est restée muette durant 3 rencontres.

L'ancien buteur de Pilzen pourrait maintenant postuler pour une place de titulaire Après tout, c'est le seul attaquant de pointe à ne pas avoir encore eu sa chance au coup d'envoi depuis la reprise. Okereke a déçu contre Charleroi, Badji a apporté quelque chose de différent par la suite mais le Sénégalais est encore un peu jeune et se cherche encore sur le terrain. Une aubaine pour Krmenčík? C'est à Clement d'en décider.