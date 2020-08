Officiel : Jamie Vardy et Leicester City, ça continue !

Leicester City gâte ses supporters : après la prolongation de James Maddison en début de semaine, les Foxes ont annoncé celle de leur attaquant vedette et chouchou du public, Jamie Vardy (33 ans), qui se lie à "son" club jusqu'en 2023. Vardy était l'un des grands hommes du titre inattendu de 2016 et a inscrit 130 buts en 310 rencontres avec Leicester City.

The story continues 📜#lcfc is delighted to confirm that @Vardy7 has agreed a contract extension with the Foxes to June 2023! 📝 pic.twitter.com/LBstXEVNUR