Quand un joueur de Manchester United arrête un voleur

Alors que son coéquipier Harry Maguire a été reconnu coupable de coups et blessures, résistance à arrestation et tentative de corruption, l'un de ses coéquipiers s'est illustré de la plus belle des manières.

Victor Lindelof (26 ans, 47 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2019-2020) vient d'être remercié par les forces de l'ordre de la ville de Vasteras, à l'ouest de Stockholm. Le défenseur central de Manchester United a arrêté un voleur qui s'était emparé du sac d'une femme âgée de 90 ans, comme l'informe le journal Sportbladet. Un communiqué de la police explique que l'international suédois a "couru après le suspect" avant de le retenir en attendant l'arrivée sur place des forces de l'ordre. "La police tient à profiter de cette occasion pour remercier le témoin pour son intervention rapide et sensée afin de restaurer le bien au plaignant."