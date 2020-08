Gabriele Angella sûr de la réussite d'Osimhen : "À Charleroi, il avait déjà beaucoup de caractère"

Victor Osimhen a rejoint le Napoli pour un montant record et va devoir confirmer sa superbe saison au LOSC. A-t-il les épaules pour y arriver ? Nous avons posé la question à Gabriele Angella, ancien coéquipier du Nigérian à Charleroi ...

Propos recueillis par Alessandro Schiavone pour Walfoot.be.

Victor Osimhen n'a que 21 ans et une seule saison dans un championnat du top 5, mais il va devoir porter l'attaque du Napoli la saison prochaine : l'ancien du Sporting Charleroi est devenu le transfert le plus cher de Naples cet été après 18 buts en 38 rencontres avec le LOSC. "Je ne suis vraiment pas surpris par cette ascension fulgurante", nous affirme Gabriele Angella, qui a bien connu Osimhen à Charleroi et connaît naturellement bien le football italien, évoluant actuellement à Pérouse après avoir porté les couleurs notamment d'Empoli et de l'Udinese.

"Victor avait déjà montré ses énormes qualités au Sporting et, surtout, il montrait un fort caractère et une grosse envie de s'améliorer. On sentait que c'était un joueur très prometteur". Du caractère, il en faudra au Nigérian : "Je ne pense pas que ça lui posera problème ou que son prix lui mettra une quelconque pression. Victor Osimhen a des c**illes, il n'a pas peur de ces situations", lance Angella. "Victor ne lâche jamais rien, croit toujours en lui même dans des situations difficiles. Qui plus est, il donne toujours tout sur le terrain. J'en suis persuadé, il réussira en Serie A. S'il vaut 70-80 millions ? Il n'y a pas grand chose à dire à ce sujet : le football change et les montants investis sont énormes de nos jours. Naples ne le regrettera pas, il fera une grande saison".

L'ancien défenseur du Sporting Charleroi (2018-2019) a observé de près les qualités de son ex-équipier : "Il est très rapide, très efficace, a un grand sens du but. Victor garde toujours son sang-froid", pointe Gabriele Angella. "Mais l'une de ses caractéristiques est aussi de mettre une grosse pression sur la défense adverse. Je suis convaincu qu'il fera une belle carrière chez nous", conclut notre interlocuteur.