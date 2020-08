Vovjoda dit au revoir au Standard et ses supporters: "Heureux de vous avoir tous connus"

Mergim Vojvoda a pris la direction du Torino, mais il n'a pas oublié de dire au revoir à son club de coeur, le club de sa ville.

Mergim Vojvoda ne sera pas resté longtemps au Standard mais le défenseur, qui va poursuivre sa carrière en Serie A du côté du Torino, aura été marqué par son passage à Sclessin. Le club de son coeur, le club de sa ville.

Il a laissé un message sur son compte Instagram histoire de graver ses adieux dans le marbre numérique. "La Famille. Je pourrais citer toutes les personnes qui travaillent là pour tous vous remercier de m’avoir aidé à franchir un palier. Ensuite, mes frères, j’ai passé une de mes meilleures années avec vous et je vous en remercie. C’était impossible pour moi de faire une carrière de foot sans passer par le club de ma ville et de mon cœur ! Je suis fier et heureux de vous avoir tous connus et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Le 12ème homme, je tiens à vous remercier également car j’ai aussi eu du soutien et de l’amour et ça, vous savez en donner !! Loin des yeux mais près du cœur mes frérots #RoucheUnJourRoucheToujours."