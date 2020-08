Fernando Da Cruz évoque les problèmes judiciaires de Mouscron : "Je ne suis pas inquiet"

Alors que Mouscron est aujourd'hui accusé de fraude et de falsification pour des faits remontant à 2016, Fernando Da Cruz a réagi aux problèmes judiciaires rencontrés par le club.

Comme nous vous en faisions part vendredi, Mouscron ferait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire menée par le juge d'instruction de Bruxelles, Michel Claise. En effet, l'Excel est accusé de fraude et de falsification en raison d'un document litigieux communiqué en 2016 au moment de l'obtention de sa licence.

Interrogé par la RTBF sur l'affaire, l'entraîneur des Hurlus, Fernando Da Cruz, n'a pas semblé s'inquiéter de la situation. "Ça n’a pas eu d’influence sur la rencontre (défaite 0-1 face à Zulte Waregem). On est très serein, on travaille sur le terrain et l’extra sportif ne nous concerne pas et ne concerne pas les joueurs. Je ne suis pas inquiet, car ce sont des faits qui sont antérieurs à la reprise du club."