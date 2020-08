Officiel : Un international irlandais rejoint Tottenham

À la recherche d'un renfort pour venir concurrencer Serge Aurier au poste de back droit la saison prochaine, Tottenham a finalement trouvé chaussure à son pied. En effet, comme annoncé par la presse britannique depuis quelques jours, Matt Doherty s'est officiellement engagé avec le club londonien ce dimanche.

L'international irlandais (9 capes) a signé un contrat le liant aux Spurs jusqu'en juin 2024. L'indemnité de transfert déboursée par la formation de Toby Alderweireld est estimée à 18,5 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le défenseur de 28 ans quitte donc les Wolves après dix ans passés au club (dont deux fois 6 mois en prêt) et 374 matchs joués.

📰 We are delighted to announce the signing of @mattdoherty20 from Wolverhampton Wanderers! #WelcomeDoherty ⚪️ #COYS