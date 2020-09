Retour des supporters derrière les Casernes: le Kavé dans l'attente

Contrairement à d'autres clubs de Pro League, le KV Mechelen "n'est pas encore en mesure de déterminer le nombre de supporters qui pourront assister au prochain match à domicile des Malinois.

C'est le samedi 12 septembre prochain que le Kavé pourra à nouveau compter sur le soutien de son douzième homme, à l'occasion de la réception du KV Ostende. Mais le club malinois travaille encore en collaboration avec les autorités pour savoir combien de supporters seront autorisés dans son enceinte.

Une seule certitude: seuls des abonnés auront accès aux tribunes pour cette rencontre de la cinquième journée de championnat. "Nous espérons pouvoir annoncer le nombre de spectateurs autorisés dans les prochains jours", précise le club dans son communiqué.

Par ailleurs, le Kavé insiste, ce retour des supporters ne pourra avoir lieu que dans "le plus strict respect des consignes sanitaires": "Les masques seront obligatoires à tout moment, il faudra absolument éviter les files et les stands de nourriture seront donc fermés et le stade sera divisé en différents compartiments".