Hannes Wolf a besoin de deux blessés pour sauver sa peau

Le début de saison de Genk n'est pas bon, que ce soit d'un point de vue comptable ou au niveau du jeu. Il n'est pas encore question de renforts pour les Limbourgeois mais d'un coup d'oeil sur l'infirmerie.

Hannes Wolf n'est pas un entraîneur heureux. "On ne peut pas proposer ce que nous avons proposé contre Bruges", avait déclaré le coach après la défaite contre le champion en titre. Sans vouloir faire injure au coach des Limbourgeois, ce n'était pas mieux après la pause, ni lors des autres rencontres.

Au classement Genk n'a que 4 points sur douze, ce qui n'est pas suffisant. La seule victoire de la saison, elle a été remportée sur la pelouse de Zulte Waregem, grâce à un jeu plus direct sur Onuachu. Il y a ensuite eu le nul décevant contre OHL et le non-match à Sclessin.

Le plan de jeu d'Hannes Wolf est simple: repartir de derrière et avoir un milieu de terrain qui peut faire circuler le ballon et faire remonter le bloc. Le problème, c'est que pour le moment on n'y est pas du tout car les deux meilleurs atouts de l'Allemand sont à l'infirmerie.

Kristian Thorstvedt en fait partie. Le Norvégien va, pour le plus grand bonheur de son coach, faire normalement son retour après la pause internationale. Il a repris les entraînements à la fin du mois d'août à la suite d'une fracture du pied gauche.

Le deuxième, c'est le Diablotin Bryan Heynen. Le jeune Belge a dû subir deux opérations à la suite de sa déchirure des ligaments croisés. Il ne devrait pas retrouver les terrain avant le mois d'octobre.

Ces deux retours sont indispensables au beau jeu du côté de Genk et Hannes Wolf doit vraiment avoir l'oeil sur son infirmerie. Il sait ce dont il a besoin, il sait aussi une chose: si les mauvais résultats continuent, la patience de la direction limbourgeoise pourrait être de courte durée.