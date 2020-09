Le racisme en forte augmentation dans le football, selon Kick It Out

Kick It Out a estimé que les actes de discrimination étaient en hausse de 42% par rapport à l'année précédente au sein du football professionnel. Les chiffres recensés par l'organisation de charité sont passés de 313 actes de discrimination en 2018-2019 à 446 en 2019-2020. Les actes d'abus racial sont passés quant à eux de 184 à 282 (+53%), les abus sur base de l'orientation sexuelle de 60 à 117.

🚨ANNOUNCEMENT: our latest annual report released today, shows shocking increases in the levels of race hate and homophobic abuse. Read the full story here 👇🏽👇🏾👇🏿https://t.co/02DaaSoxIr pic.twitter.com/Md8oj0y9Af