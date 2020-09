Retour à la maison pour un joueur du Bayern

Le Bayern Munich va laisser partir l'un de ses joueurs, ce dernier souhaitant trouver plus de temps de jeu dans son club de coeur.

Javi Martinez va quitter le Bayern dans les prochains jours d'après Kicker. L'espagnol va retrouver son club de coeur, Bilbao, et contre une somme assez modique d'après le quotidien allemand.

L'Espagnol était arrivé en bavière en 2012, de Bilbao, et a depuis remporté deux Ligue des champions et huit titres de champion d'Allemagne. Il a aussi été champion du monde et champion d'Europe. Il a joué 238 rencontres sous le maillot du Bayern.