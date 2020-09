Michy Batshuayi: "C'était la meilleure décision"

À dix mois de l'Euro, Michy Batshuayi a donc opté pour Crystal Palace où il espère gratter du temps de jeu et faire trembler les filets le plus souvent possible, histoire de ne pas rater le rendez-vous continental.

Michy Batshuayi avait déjà porté le maillot des Eagles, entre janvier et juin 2019, il connaît donc la maison et il est ravi d'y revenir. "Je me sens comme chez moi, donc c'est bien. Mais il faut que je fasse une bonne saison, que je travaille beaucoup avec mes équipiers et je suis ici pourr faire de mon mieux", insiste-t-il sur le site web de Crystal Palace.

Et le Diable Rouge pense qu'il sera aidé par le contexte. "Ce n'est pas ma première fois ici, je connais mes équipiers, je connais le boss et je sais comment le club fonctionne. Pour moi, c'était la meilleure décision", insiste encore le nouvel attaquant des Eagles.

Et son coach, Roy Hodgson, semble le rejoindre dans son analyse. "Il a eu beaucoup d'impact sur les performances du club lors de son premier passage. Il n'est resté que cinq mois, mais il était toujours dangereux devant le bu, à un moment où on avait justement besoin d'un joueur avec ses qualités. Et je pense qu'il va reproduire ça lors de la saison à venir."