Officiel : L'AC Milan transfère définitivement Rebic

Ante Rebic est officiellement Rossonero. Le Croate de 26 ans était prêté la saison dernière par Francfort et il a effectué une très belle saison en Italie (douze buts et quatre passes décisives en 30 matchs). Les Milanais ont décidé de lever l'option d'achat.

L'international croate (36 sélections) a signé un contrat de cinq ans à San Siro et sera sans doute un pion important de Pioli pour la course à un ticket en Ligue des Champions.

🇭🇷 Rebić 12 🔴⚫

A new season, a new adventure, a new number



Un nuovo anno, un nuovo inizio, un nuovo numero di maglia #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/nf5qVQB2Tx