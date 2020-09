La première de Koeman réussie avec le Barça

Avec Messi en tant que capitaine, les Blaugranas ont livré une prestation convaincante même si Tarragona, leur adversaire du jour, n'évolue qu'en D3 espagnole.

Le FC Barcelone de Ronald Koeman s'est imposé contre Tarragona 3-1 en match de préparation. Les Blaugranas ont livré une prestation intéressante avec notamment l'apparition de nouveaux ou de jeunes.

Les buts ont été inscrits par Dembélé (6e), Griezmann (17e sur pen.) et Coutinho (51e sur pen.). En première mi-temps, Messi était sur le terrain et capitaine de l'équipe alors que Piqué et Busquets étaient bien présents dans le onze de base. La nouvelle recrue Pedri a aussi participé à ses premières minutes.

Lors du second acte, Trincao, récemment arrivé en provenance de Braga, effectuait ses premières minutes avec le club catalan. Coutinho a aussi fait son entrée au jeu et a même inscrit un but. À noter également les apparitions des jeunes Araujo, Puig, Cuenca et Konrad de la Fuente.

Le Barça new-look version Koeman semble prendre forme.