Neymar change de crèmerie et file chez Puma

La marque allemande Puma a annoncé l'arrivée en tant que nouvel ambassadeur de la star du PSG Neymar, qui quitte donc son sponsor historique Nike pour changer de crèmerie. Une façon pour le Brésilien de devenir le n°1 de sa marque, là où Nike équipait déjà, entre autres, Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, lui, est chez Adidas.

Welcome to the fam @neymarjr #KingIsBack pic.twitter.com/zC6vfImUzZ