Ligue 1 : Florian Thauvin offre le Classique à Marseille, le PSG tombe encore

Grâce à Florian Thauvin, unique buteur de la rencontre, l'Olympique de Marseille remporte sa première victoire face au Paris Saint-Germain depuis 2011.

Après avoir chuté à Lens pour débuter la saison jeudi dernier (défaite 1-0), le Paris Saint-Germain se devait de réagir ce soir face à son meilleur ennemi, l'Olympique de Marseille. Pour ce Classique, le PSG a enregistré les retours de Neymar et d'Angel Di Maria dans le onze de départ tandis que les Olympiens ont pu compter sur le retour en forme de Florian Thauvin, absent la saison dernière et buteur lors de la première journée face à Brest.

Florian Thauvin et Steve Mandanda font tomber Paris

Malgré une bonne entame de match, et une occasion de but dès la deuxième minute de jeu suite à un bon centre de la nouvelle recrue, Alessandro Florenzi, le club de la capitale française a subi l'ouverture du score. À la demi-heure de jeu, sur un coup-franc lointain bien tiré par Dimitri Payet, Florian Thauvin a surgi au second poteau pour propulser le ballon dans les filets et inscrire son deuxième but de la saison en autant de rencontres (voir la vidéo ci-dessous). Plutôt dominateurs en début de match, les Parisiens ont encaissé un but sur la seule véritable occasion adverse et ont ensuite déjoué jusqu'à la pause.

BUTTTTTTT DE FLORIAN THAUVIN 1-0 POUR L’OM #PSGOM pic.twitter.com/NgmCdb502S — Le saviez vous? Football (@Conte2Foot) September 13, 2020

Revenus avec de meilleures intentions en seconde période, les hommes de Thomas Tuchel ont eu plusieurs opportunités de revenir à la marque, mais n'ont finalement pas réussi à tromper la vigilance de Steve Mandanda, impérial ce soir. Puis, en fin de rencontre, une bagarre générale déclenchée par un accrochage entre les deux argentins, Leandro Paredes et Dario Benedetto, est venue ternir le match, provocant les expulsions de trois parisiens (Kurzawa, Neymar, Paredes) et deux olympiens (Amavi et Benedetto). Score final : 0-1.

Grâce à cette victoire, l'OM remporte son premier Classique depuis près de neuf ans (dernière victoire le 27 novembre 2011). Les Marseillais grimpent à la cinquième place du classement, à égalité de points avec Saint-Etienne, son prochain adversaire. De son côté, le PSG enchaîne une deuxième défaite consécutive en deux matchs joués et pointe à la 18ème place.