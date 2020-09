Deux stars parisiennes de retour face à l'Olympique de Marseille

Infectés par le coronavirus, et absents pour la première journée de Ligue 1, Neymar et Angel Di Maria sont de retour pour disputer le Classique face à l'Olympique de Marseille.

Après s'être incliné face au RC Lens, club tout juste promu en Ligue 1, jeudi dernier pour le coup d'envoi de la saison, le Paris Saint-Germain, champion en titre, se doit de réagir ce soir face à son plus grand rival, l'Olympique de Marseille. Pour disputer ce Classique, le club de la capitale française peut compter sur plusieurs retours importants au sein de son groupe.

En effet, pour la première journée de championnat, face aux Sangs et Or, le PSG avait été privé de nombreux cadres touchés par le covid-19, à savoir Neymar, Angel Di Maria, Keylor Navas et Leandro Paredes. Deux d'entre eux font donc leur retour à la compétition ce soir face à l'OM.

En effet, la star brésilienne et l'attaquant argentin sont titulaires pour le coup d'envoi de la rencontre, tout comme la nouvelle recrue, Alessandro Florenzi, arrivé en provenance de l'AS Roma cette semaine. De son côté, Leandro Paredes est sur le banc, tandis que Keylor Navas est absent de la feuille de match.