Zakaria Bakkali revient de loin : "Il a mérité sa titularisation"

La surprise du chef Kompany ce dimanche : Zakaria Bakkali titularisé sur le flanc, alors que beaucoup attendaient Yari Verschaeren dans le onze. Mais le revenant est loin d'avoir démérité ...

Pour Vincent Kompany, la titularisation de Zakaria Bakkali ne doit rien au hasard : "Il a été incroyable à l'entraînement, il a énormément travaillé et a été excellent contre le Bayer Leverkusen. C'est un message important envoyé à l'équipe : si vous travaillez dur, vous serez récompensé", explique l'entraîneur du RSC Anderlecht en conférence de presse. "Cette titularisation, elle est entièrement méritée. Ce n'est pas moi qui lui donne, c'est lui qui est allé la chercher".

Le cas Verschaeren

Et ce alors que Yari Verschaeren frappait à la porte du onze. "Le public aime les artistes, donc il veut voir Yari sur le terrain. Mais beaucoup de joueurs méritaient de jouer. Yari a obtenu ses minutes de jeu grâce à son travail également, et ça ne date pas du match des Diables mais d'avant déjà", pointe Kompany. "Il a prouvé en montant au jeu qu'il méritait d'être là aussi. Yari sera encore meilleur en ayant des concurrents, et je dois faire mes choix en fonction de qui preste le mieux à l'entraînement".