Le Paris Saint-Germain cherche son Ninja, Radja Nainggolan à la rescousse ?

Toujours en quête d'un ou plusieurs milieux, le Paris Saint-Germain regarde à nouveau du côté de l'Italie.

Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas bouclé son effectif pour la saison 2020-2021. En effet, en dehors du recrutement définitif de Mauro Icardi et du prêt d'Alessandro Florenzi, le champion de France s'est montré particulièrement discret. Pourtant le club de la capitale veut se renforcer au niveau de l'entrejeu. Alors que Sergej Milinkovic-Savic était la priorité absolue, Leonardo aurait jeté son dévolu sur Radja Nainggolan, comme le relate Téléfoot.

De retour à l'Inter Milan après un prêt réussi à Cagliari où il a bouclé le dernier exercice avec 6 buts et 7 passes décisives en 26 matchs de championnat, le Ninja n'était pas désiré par Antonio Conte la saison dernière et n'est pas certain de pouvoir inverser la tendance cette année. Le PSG aurait dans l'idée de proposer un prêt avec option d'achat aux Nerazzurri. Reste à savoir si Nainggolan, qui a passé toute sa carrière professionnelle en Italie, serait d'accord de rallier la France. Affaire à suivre...