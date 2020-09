L'homme qui a attiré Timothy Castagne à Leicester

Timothy Castagne ne le cache pas, c'est en grande partie son nouveau coach qui l'a convaincu de signer à Leicester City.

Si Timothy Castagne a rejoint "le championnat dont il rêve depuis tout petit", Leicester City n'était pas sa seule option et ce n'est pas par hasard qu'il a choisi les Foxes. Il a notamment été séduit par le football proposé par son nouveau club. "Un style qui rappelle un peu celui de l'Atalanta, un jeu vers l'avant avec un pressing haut", confie-t-il à la RTBF.

Mais il a aussi été convaincu par Brendan Rodgers. "Il me suit depuis longtemps et il m’a donné un très bon sentiment quand je l’ai eu avant de faire mon choix", confirme Timothy Castagne. "C’était important d’avoir un coach qui parle beaucoup, qui dit ce qu’il veut, un peu comme Roberto Martinez le fait en équipe nationale, et c'est en grande partie pour ça que j'ai opté pour Leicester."