Luis Suarez prend bien rendez-vous avec la Vieille Dame...grâce à sa femme

Oui! Non ! On verra ! C'est désormais une certitude: Luis Suarez va bel et bien découvrir la vie avec Ronaldo après la vie avec Lionel Messi.

Luis Suarez, devenu indésirable au FC Barcelone, va donc quitter l'Espagne pour se retrouver à la Juventus de Turin. Mais avant d'officialiser le transfert, l'Uruguayen va devoir passer quelques examens. Un examen médical, comme toujours dans ce type de transfert, mais aussi un examen linguistique. Pour pouvoir devenir coéquipier de Cristiano Ronaldo, Suarez doit devenir Italien car la Juventus a déjà trois jouuers extra-communautaires dans ses rangs. Par chance, la femme de l'attaquant est italienne et par alliance il peut faire la demande de nationalité. Cette démarche s'accompagne d'un examen linguistique que Suarez va passer ce vendredi. Il est en effet arrivé à Turin ce jeudi dans l'après-midi d'après le journaliste italien Di Marzio #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immaginihttps://t.co/CZMWyOTz4W — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 17, 2020

