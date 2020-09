L'OM chute à domicile face à l'ASSE

L'Olympique de Marseille n'est pas parvenu à enchaîner après sa victoire à Paris : les Phocéens se sont inclinés à domicile face à Saint-Étienne.

Les Marseillais ont-ils trop fêté leur belle victoire obtenue sur la pelouse du PSG ? Toujours est-il que l'OM s'est incliné ce jeudi à domicile face à l'AS Saint-Étienne, qui a pris l'avantage rapidement via Romain Hamouma (6e). Les Verts ont entériné leur victoire avec un second but signé Denis Bouanga à la 75e.

Avec ce résultat, l'ASSE prend la tête du classement de Ligue 1. L'OM, de son côté, est 8e avec 6 points pris en 3 rencontres.