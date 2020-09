Romelu Lukaku nominé pour le titre de Joueur de la saison en Europa League

Romelu Lukaku a réalisé une superbe campagne d'Europa League avec 7 buts en 6 matchs. De quoi en faire le favori au titre de Joueur de la compétition ?

Romelu Lukaku (Inter Milan), Ever Banega (FC Séville) et Bruno Fernandes (Sporting/Manchester United) sont les trois nominés au titre de Joueur de l'année en Europa League. Le Diable Rouge, finaliste et auteur de 7 buts en 6 matchs d'Europa League, pourrait bien s'offrir le trophée malgré la victoire du Séville de Banega, qui compte 4 assists en 7 matchs.