José Mourinho sauvé par un joueur dont il ne voulait plus: "Maintenant, je crois en lui"

Le Karma est parfois très gentil avec le "Special One".

José Mourinho et Tottenham sont passés par le chas de l'aiguille ce jeudi soir en Europa League. Sur la pelouse du Lokomotiv Plovdiv, les Spurs ont été menés et ne sont revenus que dans les dernières minutes, tout d'abord sur un penalty de Kane, avant un but décisif de Ndombélé.

Ce dernier a pourtant été proche d'un départ. Il y a quelques semaines, Mourinho disait à qui voulait l'entendre que le Français de 23 ans n'avait plus d'avenir dans son équipe et a essayé de le vendre à plusieurs reprises. Maintenant, il a changé d'avis.

"Tanguy est maintenant en train d'évoluer", a déclaré le Portugais en conférence de presse. "La saison dernière, je ne voyais pas cela. J'avais des doutes, sur sa motivation, sur son professionalisme. Ce que je vois à l'entrainement cette saison, c'est beaucoup mieux. Maintenant je crois en lui".

Battu lors de la première journée de championnat contre Everton, Tottenham va devoir relever la tête ce week-end sur la pelouse de Southampton.