Le sourire de Verschaeren : "J'ai repris confiance avec les Diables"

Il aura fallu attendre la sixième journée de D1A pour que Yari Verschaeren soit titulaire à Anderlecht. Celui qui avait été la sensation de la saison 2018-2019 a traversé une passe difficile, mais semble désormais lancé.

Revoilà Yari Verschaeren. Près d'un an après son dernier but en championnat, le chouchou du public anderlechtois a retrouvé le chemin des filets pour sa première titularisation, et ce de bien belle façon, pour ponctuer une prestation plutôt pleine. Il aura entre temps traversé "une période difficile", reconnaît-il après le match au micro de la RTBF, mais durant laquelle il a continué à travailler : "Je suis content de voir que ça paie".

Après avoir vu Zakaria Bakkali prendre place dans le 11 face au Cercle de Bruges, Verschaeren démarrait cette fois à sa place, mais ne s'est pas cantonné au flanc : très actif, le Diable Rouge a proposé beaucoup de solutions à ses équipiers, et c'est lancé par Doku en profondeur qu'il tuera le match en seconde période.

"J'ai pu obtenir un peu de temps de jeu avec les Diables Rouges et j'y ai retrouvé la confiance", confesse Verschaeren. "Aujourd'hui, je suis très content de ce but pour l'équipe, on mérite cette victoire".